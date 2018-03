Родители американского студента Отто Вомбиера дали первое интервью с момента его смерти. Об этом сообщает BBC. В интервью телеканалу Fox Фред и Синди Вомбиер заявили, что северокорейцы систематически пытали их сына.

Американский студент Отто Вомбиер был приговорен к тюремному заключению в Пхеньяне в 2016-м году за то, что сорвал со стены отеля пропагандистский плакат. В июне этого года он был освобожден по медицинским показаниям. После возвращении в США он был госпитализирован, и скончался в больнице несколько дней спустя.

По словам мистера Вомбиера, когда он увидел своего сына, тот непроизвольно дергался и издавал «нечеловеческие воющие звуки». Его голова была обрита налысо, он был слеп и глух, его руки и ноги были «абсолютно деформированы». Кроме того, отец заметил «огромный шрам» на ноге сына, и несколько выдранных нижних зубов. «Отто систематически пытали и калечили. В этом виноват Ким и его режим», — сказал Фред Вомбиер.

Семья Отто Вомбиера отказалась от посмертного вскрытия тела их сына, заявив, что «он перенес достаточно страданий». Миссис Вомбиер призывала людей не путешествовать в Северную Корею, потому что они могут стать «игрушкой в пропагандистской игре Пхеньяна». Отметим, что гражданам США в данный момент запрещен въезд в Северную Корею.

Интервью прокомментировал Дональд Трамп. В своем твиттере американский президент написал: «Отличное интервью с родителями Отто Вомбиера: 1994 — 2017. В Северной Корее Отто пытали так, что уму непостижимо».