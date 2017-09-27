Вышел первый трейлер «Аннигиляции» — научно-фантастического фильма Алекса Гарленда («Пляж», «Пекло», «Из машины») с Натали Портман в главной роли. Это экранизация первой части трилогии американского писателя Джеффа Вандермеера, в которой рассказывается о Зоне Икс, отрезанной от мира и полной аномальных явлений.

После многочисленных неудачных попыток исследовать местность, в Зону Икс отправляется 12-я по счету экспедиция, возглавляемая героиней Портман. В фильме, который выйдет в прокат в марте 2018 года, также снимаются Дженнифер Джейсон Ли, Тесса Томпсон и Оскар Айзек.

Алекс Гарленд и сам успешный автор — по его роману «Пляж» Дэнни Бойл снял фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Сотрудничество с Бойлом продолжилось и далее — Гарленд написал сценарии еще к двум картинам режиссера («28 дней спустя», «Пекло»).