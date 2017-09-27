Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxymiron, снимется в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V — он сыграет главного злодея Митру. Об этом сообщил режиссер картины Виктор Гинзбург, автор фильма Generation П.

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По словам Оксимирона, «лавры Айс Кьюба (Ice Cube, американский рэпер и актер. — Esquire) не дают покоя», поэтому он решил сняться в большом кино.

В фильме «Ампир V» также снимается Павел Табаков. Выход картины запланирован на ноябрь 2018 года.