Экс-вокалист Oasis продолжает подогревать интерес к своему дебютному сольному альбому, который выходит уже 6 октября. Вслед за клипами на песни Wall of glass, Chinatown и For what if’s worth, музыкант опубликовал видео на композицию Greedy Soul.
Клип снимали в лондонской студии AIR: в центре внимания сам Галлахер-младший в своей традиционной манере исполняющий песню.
Продюсером Greedy Soul стал Дэн Грек-Маргерэт, ранее работавший с Radiohead, Леной Дель Рей и Моби.
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