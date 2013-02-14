В настоящий момент представители народа гереро проживают в Анголе, Ботсване и других южноафриканских странах, однако большинство живут в Намибии, границы которой повторяют границы Германской Юго-Западной Африки — немецкого протектората, существовавшего с 1883 по 1915 год. С самого начала германские власти поощряли массовое переселение европейских колонистов на новые территории, и захват пастбищ, принадлежащих гереро, к началу XX века стал массовым явлением.
В январе 1904 года началось восстание гереро. Поначалу восставшие успешно сражались, применяя тактику неожиданного нападения и быстрого отступления, но вскоре для подавления мятежа в Германии был сформирован <nobr>14-тысячный</nobr> карательный корпус. Экспедиция против гереро, начавшаяся в том же 1904 году, была профинансирована «Дойче Банком» и снаряжена ведущими немецкими производителями.
В ходе подавления восстания немецкие войска уничтожили более 65 тысяч гереро, а те, кто не был убит и не успел бежать на британские территории, были помещены в концлагеря. В 1985 году ООН признала уничтожение гереро актом геноцида, а в 2001 году гереро подали иск в федеральный суд Вашингтона против правительства Германии, «Дойче Банка» и ряда немецких компаний. В сотую годовщину начала восстания Германия признала геноцид племени гереро в Намибии.