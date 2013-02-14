В ходе подавления восстания немецкие войска уничтожили более 65 тысяч гереро, а те, кто не был убит и не успел бежать на британские территории, были помещены в концлагеря. В 1985 году ООН признала уничтожение гереро актом геноцида, а в 2001 году гереро подали иск в федеральный суд Вашингтона против правительства Германии, «Дойче Банка» и ряда немецких компаний. В сотую годовщину начала восстания Германия признала геноцид племени гереро в Намибии.