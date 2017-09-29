Хью Хефнер жил в Playboy Mansion с 1971 года вплоть до самой смерти. Поместье стало своего рода символом бренда Playboy — там проходили все вечеринки журнала.

Особняк, построенный в 1927 году по проекту архитектора Артура Келли, перешел в собственность Хефнера за $1,1 миллиона. Он расположен в престижном районе Холмби-Хиллз в Вествуде (Лос-Анджелес) и имеет семь спальных и восемь ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, тренажерный зал, теннисный корт, бассейн и грот.

Хефнер продал Playboy Mansion в 2016 году за $100 миллионов (при этом запрашиваемая цена была в два раза выше). Поместье приобрел инвестор Дарен Метропулос, у которого была недвижимость по соседству. В условиях сделки отдельно оговаривалось, что Хефнер получает право на пожизненую аренду Playboy Mansion за $1 миллион в год.

Хью Хефнер в поместье Playboy Mansion, 1983 год

После кончины Хефнера вопрос о судьбе поместья остается открытым. В 2016 году Метропулос заявлял, что хочет объединить Playboy Mansion со своим участком, однако неизвестно, изменились ли планы бизнесмена.

Через своих представителей Метропулос выпустил официальное заявление , в котором выразил соболезнования семье Хефнера: «Хью Хефнер был визионером в бизнесе, гигантом в медиа и иконой в поп-культуре, чье наследие оставит неизгладимый след. Мне повезло знать его как соседа и друга, и я выражаю свои глубокие соболезнования его семье».

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Правила жизни Хью Хефнера: «Понятия не имею, сколько женщин у меня было. Больше тысячи, я уверен».