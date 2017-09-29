9 октября в Новой Третьяковке пройдет очередной, 13-й концерт фестиваля SOUND UP. Он будет посвящает 100-летию революции 1917 года. В рамках одного концерта будет представлена палитра музыкальных экспериментов эпохи авангарда — произведения, знаменующие послереволюционный период и эпоху индустриализации, которым было суждено совершить настоящую революцию в звуке.

После октября 1917-го года русские композиторы начали работать над созданием принципиально новой музыки, соответствующей новой формации человека эры социализма. В музыке первого послереволюционного десятилетия происходит едва ли не больший всплеск экспериментов и опытов, чем в других видах искусства. Всё было впервые — первые индустриалистические опусы, первая пролетарская опера, первые камерные симфонии, первые сочинения для терменвокса.

Это была короткая, но яркая эпоха: после 1930-х годов авангардную музыку перестали исполнять, многие партитуры были утеряны. Российский музыкальный авангард 1920-х только сейчас начинают открывать заново, и он сразу же занимает важную и пустовавшую прежде нишу в истории искусства ХХ века.

Что стоит послушать накануне концерта «SOUND UP: Революция в звуке» и как эти произведения перекликаются с сочинениями, которые прозвучат на концерте, — в плейлисте от куратора программы музыковеда Влада Тернопольского.

ЛЕВ ТЕРМЕН ИСПОЛНЯЕТ НА ТЕРМЕНВОКСЕ РОМАНС «НЕ БРАНИ МЕНЯ, РОДНАЯ»

Терменвокс — одна из важнейших революций в музыке 1920-х годов. Это первый в мире музыкальный электроинструмент, звучащий от движения рук исполнителя, прямо его не касающегося. Для подробностей корректнее будет предоставить слово самому автору изобретения Льву Термену — благо, сохранилась уникальная архивная запись, на которой Термен лично представляет этот инструмент и исполняет на нём вокальную (!) партию известного романса.

Также интересно сравнить исполнение романса «Не брани меня, родная» на терменвоксе с его привычным звучанием. В предлагаемой записи его поёт знаменитая певица Валентина Левко, которая на протяжение более чем 20 лет была солисткой Большого театра:

На концерте «Революция в звуке» «Студия новой музыки» сыграет первое сочинение, написанное для терменвокса с оркестром — «Аэрофоническую сюиту» Иосифа Шиллингера.

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. «ВЕСЕННИЕ ГАДАНИЯ. ПЛЯСКА ЩЕГОЛИХ» ИЗ БАЛЕТА «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» (1913)

«Весенние гадания. Пляска щеголих» — один из самых революционных фрагментов, возможно, самого революционного сочинения эпохи. Заимствованный Стравинским из фольклора принцип игры с переменой акцентов доведен здесь до своего апогея — автор избегает даже намёка на какую-либо их регулярность и предсказуемость. Эффект дополнительно усиливается необычной структурой этих повторяющихся аккордов, написанных не в привычных тональностях, а в совершенно новых ладах, производных от архаических звукорядов народной музыки.

Полвека спустя идею оркестрового ритмического унисона будет развивать голландский композитор, автор известной монографии о Стравинском Луи Андриссен. Целиком на этом принципе — сложной ритмической синхронизации без выписанной звуковысотности — построена его пьеса «Союз рабочих». Её первое в ХХI веке московское исполнение состоится в рамках концерта SOUND UP «Революция в звуке».

Берлинский филармонический оркестр, дирижер Саймон Рэттл

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. «ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА» ИЗ БАЛЕТА «БОЛТ» (1931)

Ранний балет Шостаковича «Болт» — это и работа с новыми конструктивистско-механистическими звуковыми идиомами, и одно из первых обращений в музыке к тематике нарождающегося соцреализма, и одновременно ироничный «зощенковский» взгляд на него, который как бы компенсирует нарочитую банальность и доступность музыкального материала в танцах-характеристиках персонажей.

Названия номеров балета говорят сами за себя: «Зарядка. Радио-ритмическая сцена», «Установка машин», «Пуск нового цеха», «В пивной». Не менее характеристичны и персонажи — Чертежник, Техник-наладчик, Машинистки, Бюрократ, Ломовой, Красноармейцы.

Ниже можно увидеть один из самых ярких фрагментов — «Открытие завода» в постановке Алексея Ратманского, а в программу концерта 9 октября войдёт развёрнутая сюита из этого балета.

АРТЮР ОНЕГГЕР. PASIFIK 231 (1924)

«Музыку индустриализации» в 1920-е годы писали не только в Советском Союзе. Одно из наиболее известных западноевропейских сочинений этого направления — «симфоническое движение» «Pasifik 231» Артюра Онеггера, участника знаменитой французской композиторской «шестёрки». После этой пьесы критики называли Онеггера «механиком от музыки», но, в общем, в этой конкретной пьесе такова и была его цель. В качестве прообраза он взял одноимённый локомотив, который постепенно разгонялся до большой по тем временам скорости.

На видео можно посмотреть фильм 1949 года, своего рода реплику на «Прибытие поезда» братьев Люмьер полвека спустя, однако и поезда стали ходить быстрее, и кино успело стать звуковым (музыка начинается с 02:24). В качестве звуковой дорожки использован оригинальный трек с записью этой пьесы под управлением самого Онеггера.

Практически параллельно с созданием этой пьесы в России Владимир Дешевов пишет первую российскую пьесу на «железнодорожную» тематику — «Рельсы», которую у вас будет возможность услышать 9 октября.

Видеофильм 1949 года; дирижирует автор

ВЛАДИМИР ДЕШЕВОВ. ОПЕРА «ЛЕД И СТАЛЬ» (1929)

Первая пролетарская опера посвящена событиям Кронштадтского восстания, её главный герой — простая комсомолка Муся, а в число прототипов других персонажей входят Троцкий и Сталин.

Дешевов лишает оперу арий, заменяя их речитативами и пением по принципу «слог — нота» без привычных для арии длинных распевов; он убирает традиционное разделение на солистов и хор — у каждого персонажа, по сути, сольная партия. В предлагаемом фрагменте друг за другом следуют краткие эпизоды — оркестровый, речитативный и хоровой.

В то же время, когда Дешевов работает над «Лёдом и сталью», Мосолов пишет балет «Сталь», знаменитый симфонический фрагмент которого «Завод. Музыка машин» прозвучит 9 октября в Новой Третьяковке.

Постановка Государственного театра Саарбрюккена, 2007

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. «ПОЭМА ЭКСТАЗА» ДЛЯ ОРКЕСТРА (1907)

Скрябин не дожил двух лет до 1917-го, однако его позднее творчество стало своеобразным музыкальным эпиграфом к революции. В «Поэме огня» и «Поэме экстаза» (как и в неосуществлённой «Мистерии», в которой предполагалось участие всего населения Земли) Скрябин развивает религиозно-космологические идеи, связанные с полным обновлением и преображением мира.

«Политическая революция в России… и переворот, которого я хочу, — вещи разные, хотя, конечно, эта революция, как и всякое брожение, приближает наступление желанного момента» — писал он.

В длительных цепочках сложных переходов между тональностями с минимальными островками устойчивости звучат музыкальные мотивы, которые Скрябин определял как «тема томления», «тема тревоги», «тема воли», «тема самоутверждения».

На концерте 9 октября «Студия новой музыки» исполнит Камерную симфонию Николая Рославца — первое советское сочинение в этом новом жанре, предназначенном для ансамбля солистов. При этом по гармоническому языку она по‑своему преломляет традиции скрябинского символизма.

Российский национальный оркестр, дирижёр Михаил Плетнёв

Концерт фестиваля SOUND UP «Революция в звуке» пройдет 9 октября в Новой Третьякове.