24-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав ежемесячно получает более $95 тысяч в качестве отчислений за использование песен своего отца, лидера Nirvana. Кроме того, еще около $7 тысяч она зарабатывает на дивидендах, сообщает
СМИ стало известно об этом из судебных документов — Фрэнсис Бин сейчас находится в процессе развода со своим супругом Исайей Сильвой. В бумагах также указано, что расходы студентки и модели составляют $206 тысяч в месяц, а ее состояние оценивается в $11,3 миллиона.
24-летняя студентка и модель отреагировала на сообщения в своем твиттере: «Средства массовой информации всегда раздувают сенсации из лжи, они процветают за счет создаваемой шумихи. Не верьте всему, что вы читаете».
The media will always sensationalize falsities & untruths because that generates buzz for their benefit. Don't believe everything you read.— Frances Bean Cobain (@The_SpaceWitch)
September 28, 2017
В прошлом году Курту Кобейну исполнилось бы 50 лет.
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