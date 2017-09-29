24-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав ежемесячно получает более $95 тысяч в качестве отчислений за использование песен своего отца, лидера Nirvana. Кроме того, еще около $7 тысяч она зарабатывает на дивидендах, сообщает Entertainment Weekly .

СМИ стало известно об этом из судебных документов — Фрэнсис Бин сейчас находится в процессе развода со своим супругом Исайей Сильвой. В бумагах также указано, что расходы студентки и модели составляют $206 тысяч в месяц, а ее состояние оценивается в $11,3 миллиона.

Humans walking in a straight line while wearing clothes #ysl #themama A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on Sep 26, 2017 at 3:51pm PDT

24-летняя студентка и модель отреагировала на сообщения в своем твиттере: «Средства массовой информации всегда раздувают сенсации из лжи, они процветают за счет создаваемой шумихи. Не верьте всему, что вы читаете».

The media will always sensationalize falsities & untruths because that generates buzz for their benefit. Don't believe everything you read. — Frances Bean Cobain (@The_SpaceWitch) September 28, 2017

В прошлом году Курту Кобейну исполнилось бы 50 лет.

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