Шорти, 28 лет, демонстрирует свою татуировку «Поля смерти». Филадельфия, штат Пенсильвания.
Сованн Ит, 23 года, и его бабушка Сомали Ит, 83 года, в своей квартире. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Ом Савает, 58 лет, на заднем дворе дома семьи Ваан. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Бунтеун Канн, он же T-Money, 29 лет, показывает огнестрельные ранения, которые он получил в перестрелке, устроенной камбоджийской уличной бандой. Лонг-Бич, штат Калифорния.
Камбоджийский район, находящийся рядом с бандитским районом «Канава». Лонг-Бич, штат Калифорния.
Похороны Ванна «Тайни» Сока, 25 лет, который был застрелен патрульным полицейским в районе Олни, Филадельфия, штат Пенсильвания.
Камбоджийский буддийский храм. Филадельфия, штат Пенсильвания.
Участники «Ангкор», самой старой и самой знаменитой камбоджийской классической танцевальной труппы в Америке, во время подготовки к <nobr>25-летнему</nobr> юбилею. Лоуэлл, штат Массачусетс.
Сонни Ванн, 25 лет, держит идентификационную карту беженца. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Свадьба Молли Сопуок, 38 лет, и Тодда Прома, 28 лет, в камбоджийском доме. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Гостевая комната в Камбоджийском буддийском храме. Бруклин, штат Нью-Йорк.
Камбоджийско-вьетнамский автосервис. Лоуэлл, штат Массачусетс. Каждый третий житель в городе Лоуэлл, занятый на производстве, является выходцем из Камбоджи.
Комната в доме семьи Унг. Филадельфия, штат Пенсильвания.
Молодые камбоджийцы в районе Олни. Филадельфия, штат Пенсильвания.
Камбоджийский буддийский храм. Бронкс, штат Нью-Йорк. Храм был построен на пожертвования диаспоры в 1981 году, вскоре после прибытия первых беженцев в Америку.
Адам Туй, 10 лет. Лоуэлл, штат Массачусетс. Бывший промышленный город занимает второе место в США по количеству камбоджийского населения.
Кайли Туй, 2 года, и Кевин Ванн, 4 года. Лоуэлл, штат Массачусетс.
Моб, 29 лет, наркоторговец, и его друг Хекс, 29 лет, курят марихуану.
Вечеринка на Хэллоуин. Лоуэлл, штат Массачусетс.
Джошуа Воттхавонг, 11лет, Джои Воттхавонг, 16 лет, и Санек Кек, 28 лет, ловят рыбу. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Три поколения семьи Дуонг рассматривают фотографии и документы из лагеря беженцев. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Мужчины играют в бочче. Филадельфия, штат Пенсильвания.
Церемония по случаю годовщины принятия Ин Ма в совет камбоджийских старейшин в Камбоджийском буддийском храме. Бронкс, штат Нью-Йорк.
Патри Дерек Пан, 30 лет, молится на заднем дворе Камбоджийского буддийского храма. Бронкс, штат Нью-Йорк.