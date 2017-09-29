Глава Space X Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перелетов на Земле с использованием ракет Big Falcon Rocket (BFR), предназначенных для полетов на Марс и доставки экипажей и грузов на Луну и Международную космическую станцию.

На двухминутной видеопрезентации показано, что в любую точку планеты можно будет добраться не более чем за час. К примеру, прямой рейс из Лондона в Нью-Йорк, который длится почти 8 часов, на ракете BFR займет всего 29 минут, а из Нью-Йорка в Шанхай — за 39. Стоимость билетов, утверждает Маск, не превысит тарифы экономкласса современных авиакомпаний.

В настоящее время ракеты находятся в разработке. Судя по прототипу, представленному на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2017 , Big Falcon Rocket будет вмещать от 80 до 200 пассажиров. Строительство планируется начать через 6−9 месяцев, первые запуски ожидаются в 2022 году, а в 2024 на Марс отправят первую партию переселенцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Правила жизни Илона Маска.