история

С 2009 года компания And Vinyly, принадлежащая британскому продюсеру Джейсону Личу, изготавливает виниловые пластинки на основе праха умерших. Идея пришла Личу в голову после того, как он узнал об американце, завещавшем развеять свой прах над городом, устроив фейерверк.

технология

Содержимое урны делится на тридцать частей, каждая из которых смешивается с виниловой смолой. Полученную массу прессуют в специальных формах, оставляют остывать, а потом наносят на готовые пластинки фотографии умершего и его краткую биографию. Стоимость услуги — три тысячи фунтов стерлингов. Также возможно изготовление пластинок из праха домашних питомцев.

бонус

За 500 фунтов на виниловую пластинку может быть записана любимая мелодия умершего, его голос или воспоминания о нем близких родственников — продолжительностью 24 минуты (по 12 минут на каждой стороне). За 250 фунтов And Vinyly предлагает запись мелодии из архива компании, а за дополнительные три с половиной тысячи можно заказать портрет усопшего у художника Джеймса Хайка, работающего в Национальной портретной галерее Лондона.

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Мы делали винил из праха молодого парня. Он работал диджеем, и семья хотела, чтобы после смерти его музыку крутили в лучших клубах города.

« Мы делали винил из праха молодого парня. Он работал диджеем, и семья хотела, чтобы после смерти его музыку крутили в лучших клубах города. Джейсон Лич, музыкальный продюсер, основатель лейблов House of Fix, Daftwerk и Death to Vinyl

другие способы захоронения

КОСМОС

Британское похоронное бюро Celestis предлагает отправить прах умершего на орбиту Земли или в открытое космическое пространство за 1500 и 8000 фунтов стерлингов соответственно.

БРИЛЛИАНТ

Чтобы получить искусственный бриллиант из праха, швейцарская компания Algordanza подвергает прах давлению при высоких температурах. Такой камень может быть использован в любых украшениях.

ФРИСБИ

Американский дизайнер и предприниматель Эдвард Хэдрик завещал сделать из своего праха фрисби. По словам его сына, Хэдрик всегда мечтал оказаться диском, случайно заброшенным на чью-то крышу. ≠