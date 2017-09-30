1 октября в Каталонии планируют провести референдум о независимости от Испании. По данным соцопросов , проголосовать за отделение готова половина населения. Власти Испании признали плебисцит незаконным — в регион стянуты десятки тысяч полицейских, которые в субботу закрыли более двух тысяч избирательных участков. Почему Каталония решила отделиться и что нужно об этом знать — читайте ниже.

Чем Каталонии не угодила Испания?

Каталония имеет статус автономной области, поэтому там организовано политическое самоуправление (Женералитат), которое состоит из парламента, президиума, правительства и некоторых других институтов, но является частью испанской государственной системы конституционной монархии. Это самый богатый регион Испании (ее доля в экономике страны составляет 20%. — Esquire), и среди сторонников отделения много тех, кто придерживается позиции «хватит кормить Мадрид».

Но основные претензии к Испании, конечно, исторические и политические.

Каталония в средние века входила в состав Арагонского королевства и окончательно утратила независимость после войны за испанское наследство в 1701—1714-х годах. Пришедший к власти испанский король Филипп V упразднил суверенитет феодалов и отменил законы Каталонии.

В 19−20 веках Каталония продолжала бороться за независимость, подвергаясь гонениям на язык и культуру, особенно в период диктатуры Франсиско Франко. Добиться автономии и официального статуса каталанского языка удалось только в 1979 году с принятием Устава Каталонии, который в 2006 году был расширен пунктом о признании каталонцев отдельной нацией.

В 2013 году парламент Каталонии провозгласил суверенитет области и объявил о проведении референдума, который, впрочем, был признал Конституционным судом Испании незаконным. В итоге каталонцы в 2014 году ограничились опросом населения, не обладающим юридической силой, — за отделение проголосовали 80% человек при явке в 2,25 миллиона человек (население Каталонии составляет 7,5 млн человек. — Esquire).

В этот раз все серьезно?

Правительство Каталонии намерено провести референдум, даже несмотря на запрет Конституционного суда Испании. Мадрид не бездействует: 20 сентября в стране прошли аресты сторонников независимости, среди которых заместитель вице-председателя женералитета Каталонии Жозеп Мария Жове. Кроме того, власти изъяли около 10 миллионов бюллетеней для голосования и заблокировали несколько десятков сайтов, посвященных предстоящему голосованию. Дошло до того, что генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса допустил возможность ареста президента Женералитата Карлеса Пучдемона. Тот, в свою очередь, заявил, что не откажется от проведения референдума даже под угрозой оказаться в тюрьме.

Полиции предписано быть в шесть утра на избирательных участках и препятствовать их открытию. Жители собираются оказать мирное сопротивление — прийти на участки раньше и проголосовать, не вступая в конфликт с правоохранительными органами. Гарантировать безопасность участников референдума никто не берется.