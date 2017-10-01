1 октября в Каталонии должен был пройти референдум о независимости от Испании (все, что об этом нужно знать, читайте здесь). Власти Испании признали плебисцит незаконным — в регион стянули десятки тысяч полицейских, которые блокировали более двух тысяч избирательных участков. Днем в Каталонии начались беспорядки: несколько десятков человек пострадали, и столкновения местных жителей с полицией продолжаются. Мы собрали все, что известно о происходящем в Испании на данный момент.

СОРВАННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Согласно ожиданиям правительства Каталонии, примерно 60% от всего населения региона отправились сегодня утром к избирательным участкам, чтобы выразить свою позицию в вопросе отделения от Испании. Их не остановила ни плохая погода, ни то, что Мадрид объявил референдум незаконным, ни тысячи полицейских, наводнивших улицы. Сотни людей собрались перед избирательным участком, расположенном в начальной школе им. Сервантеса в центре Барселоны к пяти утра, присоединившись к тем, кто ночевал у школы в палатках, начиная с пятницы.

Местным полицейским было приказано очистить избирательный участок и запечатать вход в него — но они не подчинились приказу Мадрида, сообщает The Guardian. «Я здесь с 5:15 утра, — рассказал изданию 43-летний Мирела Истейп, местный житель, — Я пришел, чтобы бороться за наши права, наш язык, возможность жить лучше и иметь будущее». На вопрос журналиста, как он планирует проголосовать, если власти намерены этому препятствовать, он настоял: «Сегодня мы проголосуем».

Источники The Guardian сообщают, что когда полиция прибыла к избирательному участку, здесь уже было полно людей — они встали плотным кольцом, чтобы не пропустить стражей правопорядка внутрь. Полицейские не стали применять силу, несмотря на приказы МВД.

Журналист издания El Pais Джозеп Ката опубликовал в Twitter фотографию, сделанную в небольшой деревне Сан Джом де Фронтанья в Каталониии, на которой видно первых проголосовавших. Он сказал, что к избирательному участку приехали местные полицейские, однако они никак не мешали людям изъявлять свою волю.

Primer voto en Sant Jaume de Frontanyà, el pueblo más pequeño de Cataluña. Los Mossos han llegado a las nueve pero no han actuado pic.twitter.com/9GYor6Idvm — Josep Catà (@jcatafiguls) October 1, 2017

Однако позже прибывшие в регион полицейские вместе с силами гвардии начали блокировать избирательные участки и выносить из них урны для голосования. Они оцепили все избирательные участки, не пропуская к ним местных жителей.

Мэр Барселоны, Ада Колау, написала в своем Twitter: «Трусливый президент наполнил наш город полицией. Но Барселона, город мира, не боится его».

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) October 1, 2017

СТОЛКНОВЕНИЯ

Несмотря на то, что полиция оцепила участки для голосования, местные жители не расходились. Ситуация накалялась, и ближе к полудню стало известно о том, что полиция применила резиновые пули против протестующих.

В сети появились жуткие фотографии раненных, в том числе женщин и пожилых людей. Лидер левой партии «Подемос», Пабло Иглеас написал в своем Twitter, обращаясь к председателю правительства Испании, Мариано Рахою: «То, что правительство делает с нашей демократией, отвратительно для меня. Коррумпированное, лицемерное, бесполезное. Это ты называешь «победой», Мариано Рахой?».

Несмотря на вспыхнувшие беспорядки и заблокированные участки для голосования, люди все еще пытаются голосовать там, где нет полиции, — сообщает корреспондент The Guardian Сэм Джонс: «Люди выстраиваются в очереди в школу им. Сервантеса в Барселоне. Люди терпеливо ждут и поздравляют тех, кто уже проголосовал».

В сети появилось видео того, как полицейские изымают урны, пока люди скандируют «Мы проголосуем!». Гражданская гвардия отключила интернет на избирательных участках, чтобы не дать каталонцам подсчитывать голоса. На это местные власти заявили, что будут пересчитывать голоса вручную.

Власти Барселоны призывают правительство Испании перестать использовать насилие в отношении Каталонцев.

Министр внутренних дел Испании, Хуан Игнасио Сойдо, назвал действия полицейский «правомерными и профессиональными». Он опубликовал короткое видео, на котором видно, как офицер полиции помогает отцу и его маленькому ребенку в Жироне.

Proporcionalidad y profesionalidad. Así actúan la @guardiacivil y la @policia , como este agente dialogando con un padre. #EstamosporTI pic.twitter.com/TX54CDjfJy — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 1, 2017

ПОСЛЕДСТВИЯ

Прокуратура Испании заявила о том, что примет меры в отношении каталонских полицейских, отказавшихся выполнять приказы МВД. «Они предали доверие», — сообщили представители прокуратуры журналистам El Pais.

Отметим, что не все жители Каталонии поддерживают отделение от Испании. В регионе собралась демонстрация, поддерживающая единство страны.

Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицией пострадало 337 человек. Власти Испани, в свою очередь, заявили об 11 раненных в схватках с толпой полицейских.

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