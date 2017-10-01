Музыкант Мэрилин Мэнсон был госпитализирован после того, как на него упала декорация во время концерта в Нью-Йоркском клубе Hammerstein Ballroom, — об этом со ссылкой на официального представителя артиста сообщает Variety.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, когда на сцену обвалилась некачественно закрепленная декорация в виде двух скрещенных пистолетов. Музыкант решил на нее взобраться, однако конструкция пошатнулась, из-за чего певец упал на спину, после чего декорация рухнула, придавив ему ногу. Концерт был остановлен. Источник Variety сообщает, что серьезной угрозы здоровью музыканта нет.

A piece of the set fell right on him :(:( @marilynmanson pic.twitter.com/p6KQLyXUOK — Anthony (@antkneebee) October 1, 2017

Два дня назад Мэрилин Мэнсон вместе со своей группой отправился в тур Heaven Upside Down, — предполагалось, что он продлится до конца октября. Из-за происшествия в расписании концертов могут появиться изменения.

Релиз новой, десятой по счету студийной пластинки Мэнсона Heaven Upside Down назначен на 2 октября.