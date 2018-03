Музыкант Мэрилин Мэнсон был госпитализирован после того, как на него упала декорация во время концерта в Нью-Йоркском клубе Hammerstein Ballroom, — об этом со ссылкой на официального представителя артиста сообщает Variety.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, когда на сцену обвалилась некачественно закрепленная декорация в виде двух скрещенных пистолетов. Музыкант решил на нее взобраться, однако конструкция пошатнулась, из-за чего певец упал на спину, после чего декорация рухнула, придавив ему ногу. Концерт был остановлен. Источник Variety сообщает, что серьезной угрозы здоровью музыканта нет.