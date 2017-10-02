С 1 по 15 октября в 11 городах страны пройдет второй Российский Ресторанный Фестиваль . Городов-участников теперь больше: одиннадцать против семи в первом РРФ, который прошел в мае. География значительно увеличилась: Калининград и Владивосток, Санкт-Петербург и Сочи, а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань и Воронеж.

Принцип проведения РРФ прежний: лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из 3−5 популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. Многие шеф-повара сделают акцент на локальных продуктах или традиционных рецептах своих регионов.

«В мае проект показал отличные результаты — было продано более 30 000 сетов, — рассказал со-организатор фестиваля, Александр Сысоев, — Осенью мы увеличили географию и количество участников: теперь в Фестивале одновременно участвуют 11 городов и более 300 проектов. Мы продолжаем развивать гастрономический туризм: в рамках фестиваля все получат специальные условия на проживание в отелях городов-участников».

Кроме того, в рамках РРФ пройдут ужины известных российских шеф-поваров, которые заняли призовые места российского конкурса шеф-поваров «На Высоте», который был организован авиакомпанией «Аэрофлот» в партнерстве с Фестивалем. Евгений Викентиев (Hamlet+Jack's, Санкт-Петербург), победитель первого конкурса, посетит 3 октября ресторан Zuma во Владивостоке, а 12 октября — «Жан Хуан Лу» в Новосибирске. Игорь Гришечкин («Кококо», Санкт-Петербург) 12 октября даст ужин в Сочи в «Баран-Рапане» и 14 октября в Ростове-на-Дону в «ОнегинДача». Подробное расписание других ужинов можно будет узнать на сайте Фестивал я.

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