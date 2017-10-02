Ежегодный кантри-фестиваль в Лас-Вегасе Route 91 Harvest, на который съехались около 22 тысяч человек, обернулся самым массовым убийством в истории США.

Местный житель, 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям концерта из окна 32 этажа отеля Mandalay Bay Casino, находящегося неподалеку. По информации Associated Press , стрельба длилась непрерывно в течение 5 минут. Погибли 50 человек, не менее 400 человек были госпитализированы с ранениями — 14 из них в тяжелом состоянии.

В гостиничном номере Пэддока найдено, по меньшей мере, 8 пистолетов, а также винтовки.

HORRIFIC SCENE: Do not let this be called anything else but DOMESTIC TERRORISM. AP reports 2dead 13critical & dozens injured. #MandalayBay pic.twitter.com/q7faKkCPpN — Eduardo Samaniego (@EduSamani) October 2, 2017

По какой причине Стивен Пэддок решил учинить массовую бойню, неизвестно. Бойцы спецназа SWAT нашли его мертвым — по всей видимости, преступник застрелился.

64-летний мужчина не был замечен в связях с террористическими или экстремистскими группировками и ранее не обращал на себя пристальное внимание полиции. Шериф полиции Джозеф Ломбардо в комментарии The Washington Post высказал предположение, что он действовал в одиночку.

По делу Пэддока задержана его сожительница, 62-летняя Марилу Дэнли. 28 сентября они совместно сняли номер в Mandalay Bay Casino, однако во время стрельбы Дэнли скрылась. Спустя несколько часов после произошедшего полиции удалось найти и допросить ее.

Президент Дональд Трамп также опубликовал в своем Twitter слова поддержки пострадавшим и их семьям, однако никаких других комментариев о произошедшем пока не оставил.