Ежегодный кантри-фестиваль в Лас-Вегасе Route 91 Harvest, на который съехались около 22 тысяч человек, обернулся самым массовым убийством в истории США.

Местный житель, 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям концерта из окна 32 этажа отеля Mandalay Bay Casino, находящегося неподалеку. По информации Associated Press , стрельба длилась непрерывно в течение 5 минут. Погибли 50 человек, не менее 400 человек были госпитализированы с ранениями — 14 из них в тяжелом состоянии.

В гостиничном номере Пэддока найдено, по меньшей мере, 8 пистолетов, а также винтовки.