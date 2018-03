Вечером 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, а затем покончил собой. По последним данным, его жертвами стали 58 человек, около 500 человек получили ранения. Собрали все, что известно на данный момент о человеке, совершившем самый крупный массовый расстрел в истории США.

Стивен Пэддок жил в Меските, штат Невада, в 130 километрах от Лас-Вегаса, вместе со своей подругой Марилу Дэнли. Население этого небольшого городка составляет 18 тысяч человек — в основном, пенсионеры, любители гольфа и казино.

Сколько времени он там прожил, неизвестно. «У нас не было никаких контактов со стрелком и его спутницей. Не было ни остановок на дороге, ни арестов, ничего», — заявил CNN предтавитель полиции Мескита Куинн Эверетт.

Ранее сообщалось, что Марилу Дэнли приехала в Лас-Вегас вместе с Пэддоком, но в момент преступления скрылась. Эти данные опроверг шерифа округа Кларк Джозеф Ломбард, по его словам, женщина находилась на Филиппинах, а преступник просто использовал ее документы.