1.
Игра в гольф на фоне пожара. Фотография сделана в клубе Beacon Rock Golf Course, который находится в Северном Бонневилле, штат Вашингтон. В соседнем Орегоне, отделенном рекой Колумбия, бушуют лесные пожары.
Фото: Kirsti McCluer / Reuters
2.
Судна в заливе Сейнт Джон, затопленные ураганом «Ирма».
Jonathan Drake / Reuters
3.
Машина Rabid Transit на фестивале Burning Man, штат Невада, США.
Фото: Jim Bourg / Reuters
4.
Козы забрались на аргановое дерево в Марокко. Животные питаются шкуркой плодов аргании, из которых получают аргановое масло, широко используемое в косметологии и кулинарии.
Фото: Alison Lyons / REX / Fotodom
5.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты Хвасон-12
Фото: KCNA / Reuters
6.
Разрушенное многоэтажное здание в Мехико. В результате мощного землетрясения в Мексике погибли более 300 человек.
Фото: Pedro Pardo / AFP / East News
7.
Вид на пляж из разрушенных ураганом «Ирма» аппартаментов на французском острове Сен-Мартен.
Фото: Helene Valenzuela / AFP / East News
8.
Мужчина, накинувший на себя каталонский флаг, идет голосовать на референдум о независимости региона от Испании. Плебисцит обернулся беспорядками и массовыми задержаниями и был признан незаконным.
Фото: Francisco Seco / AP / East News
9.
Участник чемпионата мира по вингсьюту (полеты в специальном костюме-крыле) попадает в цель, Китай.
Фото: AFP / East News
10.
Северное сияние в Рейне, Лофотенские острова, Норвегия.
Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / East News