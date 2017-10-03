Специалисты-реставраторы из Лувра уже месяц изучают картину «Мона Ванна», которая 1862 года хранится в музее Конде в Шантийи близ Парижа и до сих пор считалась работой одного из учеников или последователей Леонардо да Винчи

Ученые предполагают, что картина могла быть эскизом к знаменитой «Моне Лизе», и великий флорентиец приложил руку к ее созданию.

В пользу этой теории приводят несколько аргументов: схожий с «Джокондой» размер, высокое качество прорисовки рук и тела, поза, прямой взгляд, а также наличие на холсте проколов, которые позволяли совмещать контуры двух полотен. Куратор музея Конде Матье Дельдик заявил The Guardian, «это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи».

Другие эксперты отмечают, что радоваться пока рано. «Верхняя часть рисунка была написана правшей. Леонардо да Винчи рисовал левой рукой. Изучение займет какое-то время, это сложная работа, потому что картина очень хрупкая», — цитирует The Guardian эксперта-реставратора из Лувра Бруно Моттана.

Пока что ученые сошлись во мнении, что «Монна Ванна» — абсолютно точно не копия, а картина высокого качества, написанная в период жизни Леонардо да Винчи.

В 2019 году в Лувре состоится большая выставка, посвященная 500-летию со дня смерти великого итальянского художника. Ученые надеются к этому сроку установить точно авторство «Монны Ванны».