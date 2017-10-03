«30 ДНЕЙ НОЧИ» (2007)

Маленький городок на Аляске накрывает полярная ночь. Пока не выглянет солнце, его жителям придется противостоять банде кровососущих мерзавцев, вознамерившихся закатить себе настоящий пир.

«ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» (1988)

Вы можете справедливо предположить, что фильм про вампиров с Николасом Кейджем — сущее безумие. В принципе, так оно и есть. Персонаж Кейджа шатается по клубам Манхеттена и медленно сходит с ума. В какой-то момент его поглощает навязчивая идея, что он превращается в вампира, и герой полностью теряет связь с реальностью.

«БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (1992)

Полнометражный фильм не так известен, как одноименный сериал с Сарой Мишель Геллар, но это не повод недооценивать эту пошловатую подростковую комедию. Картина рассказывает о простушке из пригорода в исполнении Кристи Суонсон, которая узнает, что ее предназначение — борьба с кровососущими монстрами.

«КРОВЬ ДЛЯ ДРАКУЛЫ» (1974)

Культовая классическая лента с Удо Киром в роли графа Дракулы. Вампир путешествует по Италии в поисках девственной крови, рассчитывая с ее помощью восстановить свои силы. Продюсером фильма выступил ни кто иной, как Энди Уорхол, а одну из главных ролей исполняет секс-символ его кинофабрики, Джо Даллесандро. Также в съемках принял участие Роман Полански — у него в «Крови для дракулы» небольшое камео.

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (2014)

Одно из самых смешных высказываний в жанре: снятая в виде документалки комедия про группу друзей — древних вампиров, пытающихся найти свое место в современном мире. Они снимают квартиру на всех, спорят, кто должен отмывать от крови посуду сегодня, тусуются, ссорятся с оборотнями и в один прекрасный день превращают в вампира своего знакомого.

«ТЕНЬ ВАМПИРА» (2000)

В 1922-м году немецкий режиссер Ф. В. Мурнау снял один из самых известных и жутких фильмов ужасов — «Носферату». Спустя без малого 80 лет Джон Малкович сыграл самого Мурнау в картине, посвященной событиям, происходящим на съемочной площадке «Носферату». Если верить ленте, актер, в начале ХХ века сыгравший коварного графа Орлова, был вампиром на самом деле.

«БАЛ ВАМПИРОВ» (1967)

Жутковатая комедия Романа Полански рассказывает о профессоре Абронзиусе (в исполнении самого режиссера) и его неопытном ассистенте Альфреде. Парочка отправилась в Трансильванию для охоты на вампиров. Там они натыкаются на графа фон Кролока, похитившего рыжеволосую красавицу Сару (Шэрон Тейт, между прочим — будущую жену Полански). Профессору и его ассистенту предстоит не только спасти девушку, но и избавить от монстра целую деревушку.

«БЛЭЙД» (1998)

Уэсли Снайпс играет наделенного нечеловеческой силой полукровку-охотника на вампиров в первом, между прочим, успешном фильме Marvel Entertainment. Его заклятый враг — самовлюбленный и злобный Дьякон Фрост, мечтающий уничтожить человечество и захватить власть в мире.

«ЖАЖДА» (2009)

Корейский режисер Пак Чхан-ук снял хоррор, вдохновившись романом Эмиля Золя «Тереза Ракен» и интерпретировав его самым неожиданным образом. Фильм рассказывает о католическом священнике, который принял участие в испытании экспериментальной вакцины от смертельной болезни и стал вампиром. Но одержимость кровью отходит для него на второй план, когда он знакомится с прекрасной женой своего друга детства.

«ПОЧТИ СТЕМНЕЛО» (1987)

Кэтрин Бигелоу («На гребне волны») сняла фильм о молодом мужчине, вовлеченном в компанию современных вампиров, разъезжающих по западу США на старом фургоне. Дни они проводят в мотелях, а ночью выходят на охоту.

«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (2013)

Адам (Том Хиддлстон) — рок-музыкант, провалившийся в депрессию и уставший от жизни, воссоединяется со своей преданной супругой Евой (Тильда Суинтон). Она полна страсти к жизни и передает ее своему возлюбленному. Их идиллия продолжается ровно до появления младшей сестры Евы. Ах, да, они, конечно же, вампиры, которые жили, любили друг друга и ненавидели человечество на протяжении многих веков.

«ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (1987)

В комедийном хорроре Джоэла Шумахера («С меня хватит», «Бэтмен навсегда») вампиры предстают панк-рокерами. Фильм рассказывает о двух братьях, которые приезжают в маленький калифорнийский городок и обнаруживают, что его контролирует шайка вампиров во главе с обесцвеченным Кифером Сазерлендом («Меланхолия»).

«ГОЛОД» (1983)

Катрин Денев играет соблазнительную вампиршу в Нью-Йорке 80-х. Когда ее партнер (Дэвид Боуи) начинает стремительно стареть, она пускается на поиски нового любовника и останавливает свой выбор на молодой женщине-докторе в исполнении Сьюзан Сарандон.

«НОСФЕРАТУ: ПРИЗРАК НОЧИ» (1979)

Клаус Кински и Изабель Аджани исполняют главные роли в ремейке уже упомянутой выше картины Мурнау «Носферату, симфония ужаса». Работу Вернера Херцога признали критики по всему миру, а кроме того, фильм отличился хорошими кассовыми сборами.

«ДЕВУШКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОДНА НОЧЬЮ ДОМОЙ» (2014)

Режиссерский дебют Аны Лили Амирпур называют «первым иранским вестерном о вампирах». Безымянная героиня Шейлы Ванд бродит по маленькому городу-призраку в поисках одиноких, задержавшихся на улице допоздна жителей.

«ХРОНОС» (1993)

Гильермо дель Торо начал свой путь на вершину режиссерской славы с истории об алхимике, который в XVI веке открыл секрет вечной молодости. Цена за нее — человеческая кровь.

«ВПУСТИ МЕНЯ» (2008)

12-летний Оскар живет в Стокгольме со своей матерью. Он одинок, над ним регулярно издеваются одноклассники. Однако все меняется, когда он знакомится с новой соседкой, девочкой по имени Эли. Дети начинают дружить, но вскоре Оскар осознает, что его новая подружка — не простая маленькая девочка.

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (1994)

Режиссер Нил Джордан экранизировал роман Энн Райс, взяв Тома Круза, Бреда Питта и Антонио Бандераса на роли вампиров-философов, ежедневно справляющихся с трудностями жизни и жаждой человеческой крови. И заодно представил миру Кирстен Данст в роли маниакального вампира-ребенка.

«ДРАКУЛА» (1992)

Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола блестяще экранизировал классический готический роман Брэма Стокера. В одной из главный ролей — Гэри Олдман, мастерски перевоплотившийся в кровососущего злодея.

«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (1996)

Культовый боевик Роберта Родригеса с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино (также написавший сценарий к фильму) в роли братьев Гекко, ограбивших банк и сбежавших в Мексику на фургоне с заложниками. Они останавливаются в стрип-баре Titty Twister, сотрудники и посетители которого оказываются вампирами, возглавляемыми королевой Сантанико Пандемониум в исполнении Сальмы Хайек.