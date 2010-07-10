Городок в долине реки Флатхед в штате Монтана до начала прошлого века не имел названия. Легенда гласит, что холодной зимой 1900 года у одного из жителей городка убежали две лошади — Текс и Джерри. Через месяц лошади вернулись, полумертвые от голода. С того дня безымянное селение стали называть Hungry Horse (в переводе с английского «голодная лошадь». — Esquire).