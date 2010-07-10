Городок в долине реки Флатхед в штате Монтана до начала прошлого века не имел названия. Легенда гласит, что холодной зимой 1900 года у одного из жителей городка убежали две лошади — Текс и Джерри. Через месяц лошади вернулись, полумертвые от голода. С того дня безымянное селение стали называть Hungry Horse (в переводе с английского «голодная лошадь». — Esquire).
В начале 20 века в нескольких милях от Хангри-Хорс открылся Национальный парк Глейшер, ставший одной из главных туристических достопримечательностей Монтаны.
В 1940-е и 1950-е неподалеку от деревни шло возведение огромной арочной плотины. Люди со всего штата стали приезжать в Хангри-Хорс, чтобы устроиться на строительство и заработать денег. Земля и недвижимость были недорогими, и город быстро разрастался.
Когда плотина была готова, большинство ее строителей уехали. Рабочие места исчезли, и городок постепенно превратился в тихое место, где было удобно прятаться преступникам и куда не торопилась приезжать полиция.
Согласно последней переписи населения, в Хангри-Хорс проживают 934 человека. Большинство из них работают в других городах долины реки Флатхед или не работают вовсе. У 70% жителей города домов нет, они живут в трейлерах. Их любимый способ хотя бы на пару часов забывать о скуке и одиночестве — метамфетамин.
Метамфетамин считается одним из самых разрушительных современных наркотиков, к тому же самым простым в изготовлении. Его делают в основном из подручных домашних средств, а потом курят или колются.
Местная церковь, как может, пытается бороться с повальной наркоманией: участники одной из гуманитарных программ, излечившиеся наркоманы, ходят по ночам по улицам города и пытаются оказать помощь наркоманам не излечившимся.
Изменения, связанные с экономическим кризисом, не коснулись Хангри-Хорс. Постепенное снижение уровня жизни, затронувшее весь мир в последний год, для жителей Хангри-Хорс — давняя реальность.
Отсутствие сколько бы то ни было привлекательных социальных перспектив вынуждает местных подростков бросать школу и поступать в армию. Многие из них попадают в Ирак и Афганистан.
Из-за близости к Национальному парку и величественного пейзажа цены на землю и дома в долине Флатхед невероятно высокие, и многие местные уезжают в своих трейлерах на поиски другого, более дешевого пристанища.
Хангри-Хорс — это просто место, мимо которого проезжают туристы. Иногда летом они останавливаются по дороге в Парк, чтобы купить черники.