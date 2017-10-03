Истории Развлечения Как прошел российский Comic Con: фоторепортаж Comic Con изначально задумывался как выставка комиксов, но уже давно стал площадкой, где определяются важнейшие тренды индустрии развлечений. Российский Comic Con проходит в Москве в четвертый раз — в этом году на фестиваль приехал Кристофер Ллойд, сыгравший Дока Брауна в трилогии «Назад в будущее». Предлагаем посмотреть на посетителей выставки и их костюмы — от штурмовика из «Звездных войн» до персонажа мультсериала «Рик и Морти». кино комиксы культура 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. кино комиксы культура кино комиксы культура Фотографии: Александр Ануфриев 3 октября 2017 Далее «Нельзя схватить кого-то за задницу и остаться безнаказанным»