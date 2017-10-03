Режиссер Бретт Рэтнер («Час пик», «Люди Икс: последняя битва») намеревался снять фильм об основателе Playboy еще в 2007 году. Тогда предполагалось, что главную роль исполнит Роберт Дауни-младший («Железный человек»). Однако Рэтнер затянул с реализацией своей задумки и срок действия авторских прав на съемки истек. Их перекупил бизнесмен Джерри Вайнтрауб, известный как продюсер сериала HBO «Мир Дикого запада».

В 2015-м году Вайнтрауб скончался, и Рэтнер снова приобрел заветные авторские права. Теперь над картиной работает собственная кинокомпания режиссера, RatPac Entertainment. А недавно стало известно, что роль «самого счастливого человека мира» исполнит Джаред Лето.

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефнера, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу его понять». И я действительно верю, что Джаред способен это сделать. Он замечательный актер», — рассказал Рэтнер изданию The Holywood Reporter.

Пока никаких подробностей о предстоящем фильме нет.

Хью Хефнер скончался 27 сентября в возрасте 91 года.

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