Режиссер Бретт Рэтнер («Час пик», «Люди Икс: последняя битва») намеревался снять фильм об основателе Playboy еще в 2007 году. Тогда предполагалось, что главную роль исполнит Роберт Дауни-младший («Железный человек»). Однако Рэтнер затянул с реализацией своей задумки и срок действия авторских прав на съемки истек. Их перекупил бизнесмен Джерри Вайнтрауб, известный как продюсер сериала HBO «Мир Дикого запада».

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

 В 2015-м году Вайнтрауб скончался, и Рэтнер снова приобрел заветные авторские права. Теперь над картиной работает собственная кинокомпания режиссера, RatPac Entertainment. А недавно стало известно, что роль «самого счастливого человека мира» исполнит Джаред Лето.

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефнера, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу его понять». И я действительно верю, что Джаред способен это сделать. Он замечательный актер», — рассказал Рэтнер изданию The Holywood Reporter.

Пока никаких подробностей о предстоящем фильме нет.

Хью Хефнер скончался 27 сентября в возрасте 91 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Хью Хефнера

Умер Хью Хефнер

Что будет с поместьем Playboy Mansion после смерти Хью Хефнера