«Бегущий по лезвию» известен не только своей нео-нуарной киберпанковской стилистикой, задавшей тон многим фильмам о будущем, но и скандальной историей создания — например, у фильма несколько официальных версий. Перечисляем все, что нужно знать об оригинальной картине Риддли Скотта, продолжение которой снял Дени Вильнев.

• Завязка оригинального «Бегущего по лезвию»

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Действие происходит в антиутопическом будущем, где распад земных городов сочетается с прелестями высоких технологий, колонизацией космоса и наличием репликантов — чернорабочих андроидов, превосходящих человека по силе и интеллекту. Со временем, вопреки заложенным алгоритмам, андроиды поднимают кровавый бунт, который, однако, жестоко подавляется людьми. Чтобы не повторять ошибок, люди закладывают в механизм новой серии репликантов «срок годности» — андроиды самоуничтожаются через четыре года, до того, как у них успеет развиться эмоциональная составляющая. Но даже эти меры помогают далеко не всегда.

В центре сюжета — Рик Декард (Харрисон Форд) — отставной полицейский подразделения Bladerunner, которое занимается отловом и уничтожением репликантов, вышедших из-под контроля. Декарда возвращают на службу, чтобы он нашел банду репликантов, проникших на Землю в поисках своего создателя.

Дальше сюжет отличается в зависимости от того, какую версию фильма вы смотрите. Перечислим основные из них.

• Прокатная версия, 1982 год

Из-за давления спонсоров, Ридли Скотту пришлось внести в фильм несколько изменений, противоречащих его изначальной задумке. По сей день режиссер недолюбливает эту версию.

Сюжетное отличие: Декард — обычный человек, разведенный бывший коп, пренебрежительно относящийся к репликантам. Все меняется, когда он влюбляется в репликанта Рейчел.

Финал у этой версии своеобразный: в контраст мрачной атмосфере фильма Декард и Рейчел внезапно уезжают в закат. Чтобы сделать финал еще более счастливым, зрителям сообщают, что Рейчел, в отличие от остальных репликантов, особенная, в нее не встроен механизм самоуничтожения. Не хватает только фразы «и жили они долго и счастливо».

• Режиссерская версия (1992) / Финальная версия (2007)

Режиссерская версия сделана на основе чернового варианта фильма, который демонстрировался на тестовых показах во время съемок, с использованием сохранившегося съемочного материала. В 2007 году Скотт отреставрировал изображение, исправил некоторые ляпы и выпустил картину в прокат, уже именуя ее финальной версией.

Сюжетное отличие: в этой версии возвращена удаленная сцена сна с единорогом, в которой содержится прямой намек на то, что Декард — репликант, используемый полицией для уничтожения вышедших из-под контроля андроидов. Персонаж Харрисона Форда работает под началом хромающего блейдраннера Гаффа, ничего не подозревая о природе своего происхождения.

• Черновая версия (1982)

Черновая версия демонстрировалась на тестовых показах и, в целом, близка к режиссерской. Но в ней есть интересные нюансы.

Сюжетное отличие: Наличие шестого репликанта — няни-домохозяйки Мэри. Ее должна была играть актриса Стейси Нэлкин. С ней было снято несколько пробных сцен, но из-за бюджетных ограничений персонажа пришлось вырезать.

Намеков на то, что Декард — репликант еще больше, чем в режиссерской версии. В одной сцене у него светятся зрачки глаз (это особенность репликантов. — Esquire), а в другой Гафф говорит ему: «Но вы уверены, что сами — человек? Сейчас и не поймешь, кто тут ходит».

• Книги-продолжения «Бегущего по лезвию»

Вселенная, созданная в 1968 году Филипом Диком в романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», после выхода «Бегущего по лезвию» расширилась еще на три книги. Они написаны писателем Кевином У. Джеттером, неплохо знавшим Дика, и считаются официальным продолжением вселенной фильма.

«Блейдраннер 2: на грани человека»

Прямой сиквел «Бегущего по лезвию» 1982 года. Сара Тайрелл, племянница создателя репликантов Элдона Тайрелла, пытается присвоить себе его корпорацию. Тайна личности шестого репликанта, по ошибке упомянутого в прокатной версии, является ключевой сюжетной линией — на его поиски отправляется охотник за головами, внешность которого взяли за основу при создании репликанта Роя Бэтти.

Кстати, в этой книге объясняется, откуда взялся термин bladerunner — он происходит из словосочетания bleib ruhig, что в переводе с немецкого означатает «сохраняйте спокойствие».

Еще одна любопытная деталь: в начале 2000-х эта книга должна была стать основной для фильма-сиквела. Британский режиссер Стюарт Хэзелдайн даже написал сценарий под названием Blade Runner Down, однако проблемы с правами на фильм не позволили его планам осуществиться.

«Блейдраннер 3: Ночь репликанта»

Декард живет во внеземных колониях и служит консультантом на съемках документального фильма о трудовых буднях блейдраннеров. Он узнает о том, что появилась возможность сохранять сознание репликантов вне зависимости от состояния их тел. Тем временем выясняется, что Сара Тайрелл является первым репликантом, рожденным естественным путем, — дочерью двух андроидов с функцией биологической репродукции.

«Блейдраннер 4: Око и коготь»

Третья и последняя книга повествует об Ирис — женщине-блейдраннере, раскрывающей секрет основателя корпорации Тайрелл — Элдона Тайрелла. Оказывается, что незадолго до своей смерти он нашел способ безопасно переносить разум человека в тело репликанта и обеспечить ему вечную жизнь.

• Связь книг с «Бегущим по лезвию 2049»

Некоторые элементы из книг попали в фильм Дени Вильнева. Например, попытка корпораций наложить полный запрет на использование репликантов и тема достижения вечной жизни при помощи высоких технологий.

• О чем будет фильм Дени Вильнева

2049 год. Детектив Кэй (Райан Гослинг) из полиции Лос-Анджелеса должен найти исчезнувшего много лет назад Декарда, чтобы предотвратить заговор, угрожающий всему миру катастрофическими последствиями. В сиквеле ставки куда глобальнее, чем в первом фильме, где сюжет завязан на личной драме репликантов.

Персонаж Харрисона Форда заявлен как одно из главных действующих лиц. По словам Риддли Скотта (он исполнительный продюсер фильма. — Esquire), новый фильм ответит на загадку об истинном происхождении Декарда.

На вопрос о том, какая версия фильма будет взята за основу, Дени Вильнев ответил следующим образом: «Фильм будет самостоятельным, но в тоже время будет определенная связь (с оригинальным «Бегущим по лезвию». — Esquire). Единственное, что я могу сказать, это то, что я вырос на оригинальной версии, которая не нравится Ридли (подразумевается прокатная версия. — Esquire). Это «Бегущий по лезвию», которого я увидел впервые и которого я любил много лет. Но я также должен сказать, что высоко оцениваю финальную версию».

• Приквелы

К новому фильму снято три короткометражки-приквела. Из первого мини-фильма «2036: Nexus Dawn» (режиссером которого выступил сын Ридли Скотта Люк. — Esquire) становится ясно, что в какой-то момент производство репликантов было запрещено. Эксцентричный ученый Найндер Уоллас (Джаред Лето) разработал новый тип андроидов, которые запрограммированы на верность хозяину, даже если это несет им физический и эмоциональный ущерб, и пытается получить разрешение на их массовое производство.

Вторая короткометражка, тоже снятая Люком Скоттом, рассказывает о судьбе репликанта в исполнении Дэйва Батисты, на поиски которого в новом фильме отправляется персонаж Райана Гослинга.

Снятый в стиле аниме третий мини-фильм рассказывает о событиях, разворачивающихся после окончания оригинальной картины. Репликанты устроили восстание против людей, которое привело к «блэкауту» и запрету производства разумных андроидов.