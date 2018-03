Дональд Трамп приехал в пострадавший от урагана «Мария» Пуэрто-Рико и снова оказался в центре скандала. На встрече с местными жителями в одной из церквей Сан-Хуана президент США раздавал гуманитарную помощь, а потом внезапно начал бросать в толпу рулоны бумажных полотенец, как при игре в баскетбол. «Как много любви в этой комнате. Замечательные люди», — прокомментировал Трамп.

Незадолго до этого американский президент давал пресс-конференцию, на которой тоже не обошлось без казусов. Сначала он сравнил ситуацию в Пуэрто-Рико с «реальной катастрофой», которая случилась в Луизиане после урагана «Катрина», а потом начал говорить, как много денег США тратят на остров.

A great day in Puerto Rico yesterday. While some of the news coverage is Fake, most showed great warmth and friendship.