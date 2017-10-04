Дело об убийстве журналистки Ким Валль, чье тело без рук, ног и головы было найдено в прибрежных водах Дании, обрастает новыми подробностями. Следователи нашли жесткий диск, на котором содержатся видео обезглавливания женщин. Как сообщает BBC , предположительно диск принадлежит главному подозреваемому — датскому изобретателю Петеру Мадсену, с которым журналистку видели в последний раз.

Мадсен отрицает свою причастность к убийству Валль. По его словам, девушка умерла в результате несчастного случая (якобы на ее голову упал тяжелый металлический люк), а он запаниковал и выбросил тело в воду. При этом ранее Мадсен заявлял, что высадил девушку на берег.

Ким Валль собиралась делать о датском изобретателе большой материал, поэтому отправилась вместе с ним в плавание на его подводной лодке «Наутилус».

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале «Погибла от удара люком»: датский изобретатель продолжает отрицать вину в убийстве журналистки Ким Валль"