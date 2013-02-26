Салам Хассани, 23 года
«Патроны, я ношу с собой только патроны. Без них я умру».
Муссен Алави, 25 лет
«Я отвечаю за артиллерию — несу снаряды для наших минометов. Они похожи на цветы».
Юсеф, 28 лет
«Я ношу с собой гранаты, которые сделал сам. Такие только я могу сделать, и ребята любят меня за это».
Хамзи Хама, 27 лет
«Все, что у меня есть, — это оружие и одежда. Мы же все время передвигаемся по линии фронта. Я даже перестал носить с собой бумажник. Что мне теперь покупать?»
Аман Сваде, 31 год
«Я командир этих солдат, поэтому я всегда нашу с собой рацию, чтобы организовывать операции. Еще ношу с собой фотографии моей семьи, они все погибли в городе Эль-Баб».
Омар Фаттах, 29 лет
«Еще до войны мой отцу сделали этот АК-47 под заказ, он дал его мне, и я обязательно верну его обратно, как только мы победим».
Абу Абду, 25 лет
«Я отвечаю за наши самодельные снаряды. Копаюсь в захваченных вражеских снарядах. Мне нравятся бомбы, особенно когда они взрываются».
Ишам, 19 лет
«Сигареты. Да, сигареты — это единственное, что я ношу с собой все время».
Качадур Манукян, 25 лет
«Они убили моего отца и мать, и я убью их своим ножом. Я жду этого дня, поэтому всегда ношу его с собой. Я зарежу их, как зарезал бы козу».
Ахмед Алсайин, 29 лет
«Я всегда ношу с собой сотовый телефон, я сойду с ума без него. Невеста ждет моего звонка каждый день».
Абдулла, 21 год
«Со мной всегда пулемет Калашникова. Он огромный, громкий, и его все время клинит».