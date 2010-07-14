Семья: жена, ребенок. Плантации: какао и кофе — 6 гектаров. Сагнон переехал в деревню Зонгокро в 1995 году по просьбе своего брата. Когда началась война, Сагнон бежал вместе с семьей, и через полгода один вернулся в новую деревню, расположенную более чем в 15 километрах от разрушенной Зонгокро. Он будет выращивать кофе и какао на своих 6 гектарах до тех пор, пока прежняя Зонгокро не будет восстановлена и возвращение туда не станет безопасным.
Семья: 2 жены, 8 детей. Плантации: какао — 9 гектаров, кофе — 1 гектар. Армани приехал сюда вместе со старшим братом в 1992 году. Его семья перебралась в Абугнаму во время беспорядков, а его сослали в Кьюигло. Он вернулся в январе 2006 года, а жены и дети по‑прежнему остаются в Абугнаму.
Семья: родители. Плантации: какао — 3 гектара, каучук — 2 гектара. Земля принадлежит отцу Мохаммада. Но за урожаем ухаживает он сам, надеясь, что однажды станет шофером. Когда его спросили, любит ли он шоколад, он признался что любит, но добавил, что для рабочих вроде него — это слишком дорого.
Семья: жена, 6 детей. Плантации: кофе — 3 гектара, какао — 7 гектаров. Соро переехал в этот регион со своим младшим братом в 1995 году, но после того как в деревне начались погромы, им пришлось бежать. Он вернулся один в Корхого в сентябре 2006 года.
Семья: жена, трое детей. Плантации: кофе и какао — 8 гектаров. Семья Жакоба живет в другой деревне. Он переехал в Кот-д'Ивуар 18 лет назад. Во время войны Жакоб бежал в Буркина Фасо, но два года назад вернулся.
Семья: 3 жены, 15 детей. Плантации: какао, кофе, овощи. Уроженец Буркина Фасо. Одна из его жен и двое детей живут в деревне вместе с ним, а другая часть семьи остается в Буркина Фасо.
Семья: жена, трое детей. Плантации: какао — 12 гектаров. Бонифас живет в Кот-д'Ивуаре с 1984 года. Поначалу он жил в прибрежном городе Сан-Педро, но с 1996 года жил в Коффико. Бонифас вернулся в Зонгокро 3 февраля 2006 года без семьи.