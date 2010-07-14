Семья: жена, ребенок. Плантации: какао и кофе — 6 гектаров. Сагнон переехал в деревню Зонгокро в 1995 году по просьбе своего брата. Когда началась война, Сагнон бежал вместе с семьей, и через полгода один вернулся в новую деревню, расположенную более чем в 15 километрах от разрушенной Зонгокро. Он будет выращивать кофе и какао на своих 6 гектарах до тех пор, пока прежняя Зонгокро не будет восстановлена и возвращение туда не станет безопасным.