У новой картины от Marvel «Веном» достойный каст — Том Харди, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, но появились новости, которые едва ли порадуют фанатов вселенной.

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Дело в том, что работу над финальной версией сценария поручили Келли Марсел, соавтору «50 оттенков серого» (к слову, ее работа над этой лентой была отмечена «Золотой малиной» в номинации «Худший сценарий»). Об этом сообщил журналист издания Variety.

Впрочем, тогда она сотрудничала с автором трилогии Э.Л. Джеймс, так что несправедливо будет внести сценариста в черный список из-за одной пикантной книги. К тому же, Марсел была в числе создателей фильма «Бронсон», который совсем неплох (там тоже играет Том Харди).

Наконец, есть вероятность, что участие в «Веноме» женщины, наоборот, разбавит излишнюю угрюмость и «темноту» хоррора. И в конце концов, стоит положиться на Харди — он-то способен сгладить ситуацию.

Выход «Венома» на российские экраны ожидается 4 октября 2018 года. Фильм расскажет историю одного из заклятых врагов Человека-паука, симбиота-злодея Венома.