Когда в Лас-Вегасе случилась крупнейшее в истории США массовое убийство с применением огнестрельного оружия, уроженка Филиппин Марилу Дэнли находилась на родине. Спустя пять дней Дэнли, сожительница стрелка Стивена Пэддока, рассказала о том, что предшествовало трагедии. Ее заявление зачитал юрист Мэттью Ломбард, передает CNN .

Дэнли утверждает, что ничего не знала о преступных планах Пэддока. По ее словам, незадолго до трагедии он купил ей дешевый билет в Филиппины, чтобы она могла навестить родственников и друзей. Уже находясь там, рассказала Дэнли, она получила от него деньги на покупку дома для себя и своей семьи. «Я была благодарна, но если честно, я разволновалась: незапланированная поездка домой, потом деньги — я думала, что он хочет со мной порвать. У меня и мысли не было, что он планирует насилие против кого бы то ни было», — заявила она.

По словам Дэнли, она знала Пэддока как «доброго, заботливого и тихого мужчину». «Я любила его и надеялась на тихое мирное будущее вместе с ним. Он никогда не делал ничего такого, что дало бы мне повод думать, что он совершит в будущем нечто ужасное», — говорится в ее заявлении.

62-летний американец Стивен Пэддок расстрелял посетителей фестиваля катри-музыки Route 91, предварительно сняв номер на 32 этаже гостиницы Mandalay Bay, расположенной неподалеку. Полиция обнаружила его уже мертвым. Жертвами преступления стали 58 человек, более 500 пострадали.

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