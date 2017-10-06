Оказалось, что сниматься в шоу Carpool Karaoke Джеймса Кордена не так весело, как кажется на первый взгляд. Гостями последнего выпуска стали рокеры из Foo Fighters, и им, судя по всему, не очень понравилось.

О работе над программой в интервью NME рассказал гитарист группы Пэт Смир: «К третьему часу съемки в машине было уже не так весело, а она все шла и шла. Когда мы остановились у Guitar Center, казалось, что уже всё, финиш. Но это была всего лишь половина».

Лидер Foo Fighters Дейв Грол добавил, что сниматься в шоу было некомфортно. «Он (Джеймс Корден. — Esquire) определенно ценитель музыки и хороший парень. Но мне ничего не стоит спеть свои песни на Гластонбери или на арене O2, но если меня попросят исполнить их здесь и сейчас, мне будет неловко».

Carpool Karaoke изначально была одной из рубрик вечерней программы комика Джеймса Кордена на CBS. Из нее выросла отдельное шоу, права на которое купила компания Apple. Один из самых популярных выпусков с певицей Адель собрал почти 170 миллионов просмотров.