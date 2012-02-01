Гассан Аша, автор книги «О подчинении женщины в исламе»

Орудие наказания (прут) следует держать на виду, так, чтобы ваша жена могла всегда его видеть.

Муж имеет право произвести телесное наказание в отношении жены в случаях, если она: — Отказывается делать все, чтобы выглядеть привлекательной для мужа. — Отказывается удовлетворять его сексуальные потребности. — Покидает дом без разрешения. — Пренебрегает своими религиозными обязанностями.

Доктор Мухаммад Аль-Арифи, автор настав­лений молодым му­суль­манам во время шоу о семейной жизни на телеканале LBC TV

Есть три типа женщин, c которыми невозможно разговаривать, не приготовив прута для битья. Первый тип — девушка, которая была так воспитана. Ее родители говорили ей: «Ешь!» — она отвечала «Не хочу!» — и они били ее за это. С такой женой можно наладить отношения, только используя телесные наказания. Второй тип — женщина, которая игнорирует своего мужа или относится к нему снисходительно. С такой тоже помочь может только кнут. И третий тип — это женщина, извращенная, которая не слушается мужа до тех пор, пока тот не заставит ее слушаться, применяя силу и битье.

Женщину следует бить чем-то легким, например, зубочисткой или рукой. Муж, бьющий жену, дает ей понять: женщина, ты зашла слишком далеко. Удары в лицо не разрешены, так как синяки могут сделать женщину уродливой.