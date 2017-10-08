Сегодня, в эпоху перезапусков и римейков, никого уже не удивляет постоянная смена актеров в роли любимых супергероев. Тем ценнее персонажи, остающиеся верными себе на протяжении десятилетий. Как, например, Росомаха из киноадаптаций Marvel — едва ли мы можем представить себе в роли этого могучего мутанта кого-то, кроме Хью Джекмана. Джекман не выходит из роли вот уже 17 лет: впервые он появился в роли Росомахи в фильме «Люди Икс» в 2000 году, а последний раз — совсем недавно, в «Логане» в марте 2017-го. «В последний раз» здесь можно воспринимать буквально: по сюжету, как мы помним, герой погибает, и история Росомахи подходит к концу.

Хью Джекман в роли Россомахи в фильме «Логан» (2017)
«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Едва Marvel отложит в долгий ящик историю одного из самых популярных своих персонажей — и хотя пока об этом не объявлено официально, рано или поздно нас ждет перезапуск истории о мутанте с адамантиновыми когтями. Пресса вовсю обсуждает, кто станет главным кандидатом на роль: естественно, в качестве одного из претендентов называют вездесущего Тома Харди.

О желании сыграть легендарного Росомаху заявил актер Скотт Иствуд («Отряд самоубийц», «Форсаж 8», «Тихоокеанский рубеж»), сын Клиента Иствуда, в интервью ComicBook.

Осталось всего ничего: дождаться новостей от самой Marvel.