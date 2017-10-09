Warner Bros. опубликовали новый трейлер «Лиги справедливости» — ролик под названием Heroes («Герои») длится чуть больше трех минут и показывает нам главных персонажей предстоящего фильма. Супермен, судя по всему, по‑прежнему мертв.

«Лига справедливости» — новый фильм Зака Снайдера («Хранители», «300 спартанцев», «Бэтмен против Супермена»), посвященный супергероям вселенной комиксов DC. Бэтмен (Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа) и другие объединяются, чтобы противостоять злу, угрожающему человечеству.

Выход ленты в российский прокат назначен на 16 ноября 2017 года.

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