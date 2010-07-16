Деревня Читса прилегает к второму по величине национальному парку Зимбабве — Гонарежу.
Это одна из самых далеких от цивилизации частей страны. Местные жители живут впроголодь, а мяса не едят практически никогда.
На рассвете 10 октября 2009 года несколько мужчин из Читсы наткнулись на тушу недавно убитого браконьерами слона и немедленно оповестили об этом своих односельчан.
Сами местные жители на слонов не нападают.
Но если слона убивают охотники за бивнями, деревенские стараются оказаться на месте раньше своих конкурентов — гиен или стервятников.
Если уж слон мертв, то грех этим не воспользоваться.
Мясо справедливо распределяется среди жителей деревни, часть съедают немедленно, другую часть вялят и прячут на будущее.
Костям тоже находится применение в хозяйства.
Община собралась около убитого слона почти в полном составе, и все набросились на тушу.
Ее раздирали в основном голыми руками, иногда помогая себе самодельными ножами, сделанными из старых жестяных консервных банок.
Меньше чем через два часа от слона остался один скелет, а через сутки исчезли и кости.
На том на месте, где лежала туша, остались только свежие следы слонов, возвращавшихся под покровом ночи из Зимбабве в Мозамбик.