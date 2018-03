Голливудского продюсера Харви Вайнштейна уволили из собственной компании — Weinstein Co. Такое решение принял совет директоров компании после того, как на прошлой неделе издание The New York Times обвинило Вайнштейна в сексуальных домогательствах к актрисам и собственным сотрудницам, осуществляемых на протяжении 30 лет.

«Совет директоров принял решение об увольнении Харви Вайнштейна в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время», — говорится в официальном заявлении Weinstein Co.

Харви Вайнштейн — один из самых значительных голливудских продюсеров. Среди его работ такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Умница Уилл Хантинг», «Властелин колец» и многие другие.

