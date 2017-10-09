По китайским СМИ и соцсетям разошелся ролик, на котором запечатлен знаменитый стеклянный мост, расположенный вдоль горы Тайханшань на высоте 1180 метров. На видео заметно, как мост начинает трескаться с характерным звуком под ногами туриста — испугавшись, мужчина падает на колени и начинает кричать.

Как оказалось, ничего ужасного на видео не происходит. Как рассказали сотрудники администрации округа Восточный Тайханшань, в нескольких местах мост оснастили сенсорными панелями, которые реагируют на прохожих характерным трескающимся звуком и анимацией раскалывающегося стекла. Правда, не все пользователи сети оценили задумку, указав, что у кого-нибудь от такой шутки может произойти сердечный приступ.

В администрации округа извинились, однако убирать панели не стали, рассчитывая таким образом привлечь большее количество туристов.