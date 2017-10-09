Как выяснилось на «Шоу Джонатана Росса», Кит Харрингтон не прочь пошутить. В эфире вечерней программы показали видео пранка, который актер устроил своей невесте Роуз Лесли (Игритт из «Игры престолов») в День смеха.

На ролике видно, как Роуз открывает холодильник, достает фильтр с водой, видит что-то на полке, падает на колени и начинает кричать. И было от чего: Харингтон спрятал в холодильнике муляж своей головы.

По словам актера, в семье Лесли не привыкли разыгрывать друг друга на 1 апреля, поэтому она по‑настоящему испугалась и даже расплакалась. «Заметьте, как она заботливо поставила фильтр, прежде чем упасть на пол», — посмеялся актер.