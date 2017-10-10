Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в свой 33-й день рождения составил список из семи вещей, от которых он «отказался много лет назад». По его словам, этим правилам стоит следовать «всем, кто занимается созиданием».

Пост Дурова спровоцировал волну шуток и пародий в социальных сетях. Редакция Esquire решила подхватить флешмоб и составить список из 7 вещей, от которых мы отказались с приходом на работу в журнал.

Сергей Минаев, главный редактор

1. Сигареты

2. Пафосные мессианские заявления

3. Общение с мудаками

4. Биодинамическое вино

5. Чтение колонок аналитиков

6. Встречи выпускников

7. Твиттер

P.S. Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все описанное является бессодержательной ерундой и разводиловом.

Жанель Куандыкова, редактор

1. Веселье

2. Личная жизнь

3. Украинские танки

4. Женский парфюм

5. Покупка книг

6. Бизнес-ланчи в нормальных заведениях

7. Сдержанность

Трифон Бебутов, диджитал-директор

1. Телевидение

2. Энергетические напитки

3. Критика и негативные комментарии в соцсетях

4. Чтение книг с электронных носителей

5. Windows

6. Ящики

7. Один будильник утром

Татьяна Мейдман, фоторедактор

1. Сон

2. Сон

3. Сон

4. Сон

5. Сон

6. Сон

7. Фотобанк Trunk.

Вадим Смыслов, редактор

1. Алкоголь

2. Шоколадные конфеты

3. Канал «Россия-1»

4. Видео про американцев, которые слушают русскую музыку

5. Танцы

6. Селфи

7. Покупка ваз и светильников в ИКЕА