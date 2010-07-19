Макдоннелл считает, что эти угоны — философское осмысление жизни на дне. «Главные герои этих фотографий — дети, которые хотят нырнуть в мир наркотиков и оружия, дети, которые не боятся ни тюрьмы, ни раннего отцовства, ни жестокости, — говорит Макдоннелл. — Это короткая жизнь, целиком состоящая из гонки».