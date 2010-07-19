Всего в четырех милях к северу от набережной реки Лиффи, пересекающей центр Дублина, и главных улиц ирландской столицы расположена урбанистическая пустыня пригорода Баллимун, в просторечии Мун.
В конце 1960-х на бывших фермерских угодьях вблизи дублинского аэропорта были построены семь пятнадцатиэтажных башен, каждую из которых назвали в честь одного из ирландских революционеров.
Многоэтажки Баллимуна почти на сорок лет стали устрашающим символом провала ирландской социальной политики.
План правительства состоял в том, чтобы очистить центр Дублина от перенаселенных трущоб, но в результате появился огромный район, лишенный какой бы то ни было инфраструктуры — без рабочих мест, без магазинов.
Упадок Баллимуна был стремительным и драматичным. В 2000-е была предпринята попытка поправить ситуацию, и шесть из семи башен были снесены, но в Баллимуне ничего не изменилось.
Однажды к Россу Макдоннеллу, который фотографировал в Баллимуне, подошел парень: «Эй, мистер, хочешь, что-то покажу?» Он отвел Макдоннелла в заброшенное здание, известное как Блок, которое оккупировали местные подростки. Это место было похоже на декорации к фильму «Безумный Макс».
С той ночи Макдоннелл начал документировать жизнь молодых людей, живущих в тени башен Баллимуна, в разрушенных зданиях и на окружающих их пустырях, где дешевые наркотики и криминальные обряды посвящения превращают мальчиков в мужчин.
«На этих фотографиях видно, как антисоциальное поведение постепенно превращается в преступность, как дети превращаются во взрослых, минуя юность», — говорит Макдоннелл.
Почти каждую ночь эти ребята угоняют машины и мотоциклы — просто чтобы на бешеной скорости промчаться по жилым кварталам, наплевав на светофоры и удирая от полицейских автомобилей, и в конце концов успеть сжечь машину, пока их не поймали.
В этом нет никакого материального расчета, только мимолетное упоение скоростью и разрушением.
Макдоннелл считает, что эти угоны — философское осмысление жизни на дне. «Главные герои этих фотографий — дети, которые хотят нырнуть в мир наркотиков и оружия, дети, которые не боятся ни тюрьмы, ни раннего отцовства, ни жестокости, — говорит Макдоннелл. — Это короткая жизнь, целиком состоящая из гонки».