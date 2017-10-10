Вышел новый трейлер к фильму «Звездные войны. Последние джедаи» — восьмому эпизоду киносаги. Из ролика становится ясно, что Люк Скайуокер (Марк Хэммил) напуган великой силой Рей (Дейзи Ридли), а та находится в поиске собственного пути и в какой-то момент встречается с Кайло Реном (Адам Драйвер). Лидер Первого Ордена любезно готов помочь ей найти себя, но согласится ли она, из трейлера неясно.

Кроме того, в трейлере появляется Лея Органа, героиня Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре прошлого года.

Режиссером восьмого эпизода «Звездных Войн» выступил Райан Джонсон, получивший признание за фильмы «Петля времени» и «Кирпич».

Российская премьера восьмой части назначена на 14 декабря 2017 года.