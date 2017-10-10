С начала 2017 года Марк Цукерберг путешествует по Америке, где общается с разными группами населения на актуальные вопросы. За все время глава Facebook посетил около 50 штатов и теперь добрался до Пуэрто-Рико, разрушенного ураганом «Мария».

Только лично на месте катастрофы Цукерберг решил не присутствовать — вместо этого он воспользовался приложением виртуальной реальности Facebook Spaces. Вместе с коллегой Рэйчел Франклин основатель самой популярной социальной сети в мире провел прямую трансляцию на фоне затопленного дома, оставшихся без крова людей и разломанного моста.

«Безумие - чувствовать, будто ты в эпицентре событий», — поделился Цукерберг, тем самым вызвав волну упреков в свой адрес. Пользователи отметили, что едва ли виртуальная реальность может передать ощущения от последствий урагана. Осуждения также вызвало задорное «пять» на фоне потопа, шутки, что лучше бы вернуться в Калифорнию, и неожиданное перемещение на Луну, смысл которого вовсе никто не понял.

Некоторые пользователи назвали Цукерберга «бессердечным миллиардером», который хочет продвинуть свой продукт, используя трагедию.

Тем не менее, Facebook уже пожертвовал Пуэрто-Рико $1.5 миллиона через Всемирную продовольственную программу и некоммерческую организацию NetHope. Компания также направила волонтеров для решения проблем с коммуникацией и в сотрудничестве с Красным Крестом использует искусственный интеллект для создания демографических карт, чтобы найти общины, нуждающиеся в помощи.