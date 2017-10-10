Фестиваль «Территория» открылся во вторник с приветственной речи Кирилла Серебренникова, которую зачитал художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. В ней Серебренников призвал молодых деятелей искусства быть «честными и искренними перед собой», а также подчеркнул уникальность российского современного театра.

«Сегодня современный театр — не просто важнейшее, передовое, а значит мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и- опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда. Так что подумайте над этим тоже. И — за работу!», — передал напутствие молодым студентам худрук «Гоголь-центра». Полный текст обращения можно прочитать здесь .

Кирилл Серебренников был арестован 22 августа по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных его театральной компании «Седьмая студия». До 19 октября он находится под домашним арестом.

В поддержку режиссера высказались многие деятели искусства. Свою вину он отрицает.

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