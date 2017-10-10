Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) рассказал в твиттере о подготовке к баттлу с американским исполнителем Дизастером (Dizaster), который состоится 15 октября в Лос-Анджелесе. По его словам, на написание текста у него ушла неделя.

Дописал текст против Дизастера. может еще че-то по мелочи добавлю, но три раунда есть. — Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 10, 2017

Мирон — выпускник Оксфорда, но текст на английском языке дался ему нелегко. Рэпер утверждает , это первый подобный опыт — «до этого ни одной рифмы не написал на английском за всю жизнь».

не то чтобы принципиально) обычно просто прокрастинирую, а тут тянул, тк было ссыкотно. я до того ни 1 рифмы на англ не писал за всю жизнь) https://t.co/y3nsuKiX9A — Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 10, 2017

На вопрос, чего он ждет от баттла, Оксимирон ответил, что для него это большая авантюра.

как тебе сказатьесли просто и честно, то это самое непредсказуемое и авантюрное дерьмо, в которое я когда-либо вписывался) https://t.co/oZJB298gNv — Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 10, 2017

Свой последний баттл против рэпера Гнойного Оксимирон проиграл. Этот поединок стал одним из самых обсуждаемых выпусков Versus за последнее время — сюжеты о нем показывали даже на федеральном телевидении. Сам Мирон Федоров еще во время баттла назвал противника «просто достаточно длинною грушей в подготовке к Дизастеру».