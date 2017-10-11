В Голливуде разразился крупный скандал — одного из самых знаменитых и влиятельных продюсеров Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к молодым женщинам. Расследование было опубликовано в газете The New York Times 5 октября. В материале говорилось о том, что продюсер приглашал девушек в номер отеля, где заставлял их делать себе массаж или наблюдать за тем, как он принимает душ, а в знак благодарности обещал помочь с карьерой. Журналисты ссылались на заявления сотрудниц компаний Вайнштейна Miramax Films и Weinstein Company.
10 октября о домогательствах со стороны Вайнштейна
Анджелина Джоли рассказала, что столкнулась с домогательствами продюсера в конце 1990-х, перед выходом «Превратностей любви». «У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, поэтому я решила больше никогда с ним не работать. Подобное отношение к женщине недопустимо вне зависимости от сферы ее деятельности и страны», — заявила актриса.
Актриса Азия Ардженто сообщила
«Суть в том, что, будучи жертвой, я чувствовала свою вину. Если бы я была сильной женщиной, я бы дала ему по яйцам и убежала. Но я не сделала этого, поэтому я чувствовала свою ответственность», — актриса называет случившееся «ужасной травмой», которая повлияла на всю ее жизнь. Ардженто объясняет свое молчание тем, что впоследствии добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь.
Журналист New Yorker поговорил еще с несколькими актрисами, которые также рассказали о попытках Вайнштейна принудить их к сексуальному контакту. Среди них — Мира Сорвино, снявшаяся в нескольких его фильмах, и Розанна Аркетт. Последняя утверждает, что после отказа ее карьера серьезно пострадала.
После обвинений в сексуальных домогательствах совет директоров Weinstein Company уволил Харви Вайнштейна.