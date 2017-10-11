Детеныш акулы попал в плавательный бассейн бухты Порт-Джексона недалеко от Сиднея — напуганное людьми животное билось головой о камни и не могло выплыть. На помощь пришла риелтор Мелисса Хатейер, которая достала акулу из воды и выпустила в открытый океан. По словам австралийки, длина хищника не превышала одного метра.

«Я загнала хищника на мелководье, прыгнула на него и прижала плавники коленями. Надо сказать, что кожа у него была грубая, как наждачная бумага», — рассказала Мелисса.

Видео произошедшего сняла на телефон ее дочь Шэннон. Спасательница была озадачена бурной реакцией пользователей на ее поступок.

«Я просто помогла акуле оказаться в океане», — поделилась она.