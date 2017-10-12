Один из лучших режиссеров современного кинематографа Мартин Скорсезе («Отступники», «Волк с Уолл-стрит») написал для The Hollywood Reporter авторскую колонку, в которой назвал сайты, подобные Cinemascore и Rotten Tomatoes, вредными для настоящего кинематографа и выразил надежду на их скорейшее закрытие.

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«Эти сервисы не имеют абсолютно ничего общего с настоящей кинокритикой. Они оценивают картину, будто это лошадь на ипподроме, ресторан в гиде Zagat или отзыв о бытовой технике. Режиссеры опустились до производителя контента, а зритель — до неадекватного потребителя», — написал режиссер.

Скорсезе убежден, что работы настоящих профессионалов не всегда могут быть поняты и приняты массовым зрителем. В пример он приводит недавно вышедшую «маму!» Даррена Аронофски, которую, считает режиссер, несправедливо раскритиковали и влепили самый низкий рейтинг F на Cinemascore.

Справедливости ради, надо отметить, что агрегаторы в конечном итоге не сильно влияют на сборы фильмов. Например, «Бегущему по лезвию 2049» предрекали $43−47 миллионов на старте, но картина Дени Вильнева собрала в первый уик-энд всего 31,5 млн долларов. И это несмотря на восторженные отзывы на Rotten Tomatoes и рейтинг в 88%.

Режиссер несколько лукавит, заявляя, что раньше подобной критики не существовало. Люди всегда обменивались мнениями — онлайн-агрегаторы лишь позволили компилировать их в одном месте. Кроме того, оскорбительное, по мнению Скорсезе, название «Тухлые помидоры» появилось из традиции 19 века забрасывать гнилыми овощами плохих актеров, так что о «лучших» прежних временах говорить не приходится.

«Каждый здесь интересуется деталями ежедневно, потому что мы сами серьезные фанаты кинематографа, в этом наш приоритет, и мы сфокусированы на том, чтобы быть максимально полезными для других», — заявил президент сайта Fandango и владелец Rotten Tomatoes Пол Яновер.