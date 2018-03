Голливуд бурно отреагировал на скандальную статью The New York Times о сексуальных домогательствах именитого кинопродюсера Харви Вайнштейна, растянувшихся на три десятка лет. От магната отвернулись друзья, коллеги, семья, его даже уволили из собственной компании.

Однако бывший президент Барак Обама и его жена Мишель, с которыми Вайнштейн имел теплые дружеские отношения, по сей день хранили молчание. Спустя неделю бывший президент США опубликовал открытое письмо, где прокомментировал случившееся.

«Статьи о Харви Вайнштейне вызвали у нас с Мишель отвращение. Любой человек, который унижает женщин и ущемляет их права подобным образом, должен быть осужден и привлечен к ответственности, независимо от его статуса и уровня дохода. Мы должны отметить смелость женщин, которые отважились рассказать эти болезненные истории. Нам всем нужно создать культуру — расширяя возможности для девушек и прививая мужчинам порядочность и уважительное отношение — в которой подобное поведение не будет превалирующим».

Харви Вайнштейн поддерживал Барака Обаму во время выборов в 2012 году, а дочь экс-президента Малия была интерном в The Weinstein Company перед поступлением в Гарвард.

В прошлом году продюсер активно выступал за Хилари Клинтон и спонсировал ее предвыборную компанию. Сама бывший госсекретарь заявила, что была шокирована новостью о Вайнштейне. «Подобное поведение по отношению к женщинам недопустимо», — передает ее слова CNN . Клинтон заверила, что ничего не знала о привычках своего сторонника. «Я говорю за себя и, полагаю, за очень многих, кто был знаком с ним по политическим вопросам», — отметила она.

После разразившегося скандала старший сенатор США от штата Нью-Йорк и член Демократической партии Чарльз Шумер объявил, что пожертвования Вайнштейна для демократов будут переданы в местные благотворительные организации, поддерживающие жертв сексуального насилия.

Статья The New York Times стала катализатором одного из самых громких разоблачений в истории Голливуда. Вслед за ней собственное расследование опубликовал The New Yorker , раскрыв новые имена жертв Вайнштейна — среди них актриса Азия Ардженто, певица Лусия Эванс, оскароносная Мира Сорвино и Розанна Аркетт из «Криминального чтива». Издание также приложило аудиозапись, на которой продюсер умоляет итальянскую модель Амбру Баттилану понаблюдать за ним в душе, клянется собственными детьми, что не тронет ее, а также открыто заявляет, что привык трогать женщин без их согласия.

Harvey Weinstein caught on tape admitting to groping a woman's breasts; 3 women now accuse him of rape — New Yorker pic.twitter.com/QJSqzqFesc — BNO News (@BNONews) October 10, 2017

Сначала Вайнштейн написал покаянное письмо, но после подал в суд на The New York Times, требуя взыскать с издания $50 миллионов за клевету. Интересы магната будет представлять адвокат Чарльз Харпер, который в прошлом году отсудил у Gawker $140 миллионов за публикацию домашнего секс-видео рестлера Халка Хогана.

После этого о домогательствах продюсера в числе прочих заявили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кара Делевинь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. «Со своих другой спрос»: почему Голливуд уничтожил Харви Вайнштейна?

2. Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

3. Журналисты обвиняют продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах к молодым актрисам на протяжении 30 лет.

4. Продюсер Харви Вайнштейн уволен из собственной компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах.