Пилоту гражданской авиации Барри Силу скучно сидеть за штурвалом «Боинга», поэтому он любит поиграть в турбулентность и потом с улыбкой 55-летнего Тома Круза попросить прощения у пассажиров. Но еще больше он любит деньги — и оттого не брезгует малолитражной контрабандой. Когда сотрудник ЦРУ Монти Шэйфер (Донал Глисон из сериала «Черное зеркало» и фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы») решит, что такому таланту грех пропадать, перед Барри откроется новый мир. В этом мире он сперва будет летать над Центральной Америкой и фотографировать позиции коммунистов. Затем — торговать оружием под эгидой США и наркотиками под протекцией Пабло Эскобара. Его жена Люси (34-летняя актриса и бывшая модель Сара Райт) тем временем будет усердно рожать и прятать чемоданы с деньгами в окрестностях семейного ранчо. А за невероятной жизнью Силов будут издалека наблюдать местный шериф (Джесси Племонс из «Фарго»), окружной прокурор и шишки из ФБР и АНБ. Издалека — потому что им, как и зрителям, будет очень радостно за героев.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
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10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
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Как и в случае с «Анаболиками: Потом и кровью», в фильме «Сделано в Америке» каждые десять минут нужно сверяться с титром «Это все еще реальная история» — потому что верить в происходящее нет никаких сил. Картина оправдывает свое название с первых секунд: это один из тех голливудских фильмов, которым бюджет блокбастера не мешает притворяться фестивальным кино, а авторская интонация — не мешает звучать максимально внятно. В каком-то смысле это гибрид минимум трех лент с Леонардо Ди Каприо — «Поймай меня, если сможешь», «Великого Гэтсби» и «Волка с Уолл-стрит». Но режиссер Даг Лайман еще в «Гранях будущего» со все тем же Томом Крузом доказал, что даже когда он повторяется, слушать его ни капли не скучно. Поэтому от «Сделано в Америке» веет какой-то неслыханной свежестью — в отличие, например, от февральского «Золота» с Мэттью Макконахи, очень рассчитывавшего на призы фестивалей.

Амбиции «Сделано в Америке» куда туманнее. Это фильм с ограниченным потолком сборов: в США он показал худший старт для Тома Круза со времен «Джека Ричера», а во всем мире только-только окупил производственный бюджет. Но это и кино не на «Оскар»: в нем нет длинных финальных нравоучений и настоящих душевных терзаний. История заканчивается словно бы по хлопку, наглядно иллюстрируя кредо героя: пан или пропал, все или ничего. Азарт, резвость и радость, с которой Том Круз играет Барри Сила, не оставляют места для рефлексии — но она пассионарным личностям и не нужна. Исторические неточности редко смущают Киноакадемию США, но в этом фильме их чересчур много: президента Рейгана даже немножко жалко. На съемках в Колумбии погибли настоящие летчики — а в финальный монтаж вошла сцена, где Эскобар, хихикая, ставит деньги на то, разобьется ли Сил. Учитывая, как давно каскадеры требуют включить их в борьбу за «оскары», это происшествие еще может аукнуться ленте. Наконец, «Сделано в Америке» — попросту слишком смешная комедия, чтобы получить награду киноакадемии за сценарий или лучший фильм. В конце концов, Барри Сил — не национальный герой (есть кандидаты и получше) и не национальный антигерой, а всего лишь очень прыткий фрилансер. Самые смешные сцены ленты — те, в которых он, прыгая из одной телефонной будки в другую, торгуется сразу и с Эскобаром, и с ЦРУ, и с адвокатами, и с женой. Но у одного актера уже есть «Золотой глобус» за безумный телефонный разговор, поэтому Даг Лайман и Том Круз заранее знали, что их шансы невелики.

Так вот, кино, которое не делается ради денег и призов, обычно делается ради людей.

Им, то есть нам, повезло.

«Сделано в Америке» в прокате с 12 октября

И еще 3 фильма, которые стоит увидеть на 12-ом фестивале Американского кино

«Реальный Рокки»

«Ты не понимаешь! Я мог бы показать класс, я мог бы быть претендентом, я мог бы стать кем-то — а стал никем», — говорит герой Марлона Брандо своему брату-гангстеру в фильме «В порту». Эта фраза неудачливого боксера вошла в тройку главных цитат по версии Американского института кинематографии. Фильм «Реальный Рокки» — история человека, который и мог, и стал — но не сумел закрепить успех. Чак Вепнер — тот самый боксер, который продержался 15 раундов против Мохаммеда Али и даже отправил чемпиона в нокдаун. Спортсмен стал прототипом Рокки Бальбоа, но его собственная история была похожа на что угодно, но только не сказку о Золушке. Так что актеру Ливу Шрайберу, кажется, было нетрудно слепить из Вепнера самый неглянцевыйи честный образ в боксерском кино со времен «Бешеного быка». Впрочем, и Элизабет Мосс с Наоми Уоттс и Роном Перлманом здесь на высоте.

«Зови меня своим именем»

Фильм, который целый год ускользал от российской критики и на «Санденсе», и в Берлине, пока наконец не занял третье место в конкурсе зрительских симпатий на фестивале в Торонто — и таким образом не попал в список основных претендентов на «Оскар». Режиссер Лука Гуаданьино, мастер интимных дневников, вновь снимает историю о первой любви. Как и в «Большом всплеске» (том самом, где так комично танцует Райф Файнс), действие происходит на солнечной вилле в Италии, но в этот раз герои не хватаются за прошлое, а предвосхищают будущее. Как и в ленте «Мелисса: Интимный дневник», речь идет о юношеском осознании своей сексуальности. Но в этот раз 17-летний мальчик влюбляется во взрослого мужчину, а режиссер предпочитает платонические чувства плотским. Героев, встретившихся однажды летом в доме мудрого профессора, играют Арми Хаммер и юный Тимоти Чаламет. И если про божественную красоту и актерский потенциал Хаммера все давно знают, то Чаламет — это открытие: в Торонто он одинаково убедительно смотрелся и в любовной драме Луки Гуаданьино, и в старомодном вестерне «Недруги» с Кристианом Бейлом.

«Сильвио»

Фильм, который рассмешил нас на фестивале SXSW: история печальной гориллы по имени Сильвио и по фамилии Бернарди. Герой (человек в костюме обезьяны) работает коллектором долгов, общается с людьми при помощи синтезатора речи и тихо мечтает о карьере артиста-кукольника. Режиссер Альберт Бирни, прежде чем взяться за полнометражный фильм, снял о ранимом примате 800 «вайнов» — коротких и совершенно бесплатных юмористических скетчей. Веры полумиллиона подписчиков хватило, чтобы собрать на большое кино пятьдесят тысяч долларов. Получился не то чтобы Уэс Андерсон, поэтому весь фильм зритель ловит себя на мысли: а не издеваются ли авторы над его искренним желанием увидеть искусство и гуманизм в выходках загадочной обезьяны? Поэтому ленту стоит смотреть вместе с «Квадратом» Рубена Эстлунда — тот провоцирует точно так же.

12-ый Фестиваль американского кино продлится в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России до 30 октября.