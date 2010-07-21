Адриан не выходит на лестницу в одиночку. Он никогда не разговаривает с людьми и не смотрит им прямо в глаза.
Адриан любит подбирать с пола или со стола микроскопические объекты: волосы, нитки или пылинки.
Адриан всегда с удовольствием купается.
Адриан обожает автомобиль, который принадлежит его матери. Он часто тащит знакомых людей в гараж и пытается объяснить им, что хочет покататься. Ему нравится наблюдать окружающий мир из окна машины.
Адриана приводит в восхищение телеэкран, особенно помехи, видя которые он сразу оживляется.
Адриан ищет кусочек ткани, который он любит носить с собой.
Он обращается с ним, как с игрушкой: бросает и поднимает его снова и снова.
Адриан любит трогать телевизионный экран и чувствовать покалывание статического электричества.
Адриану нравятся розы. Он пристально смотрит на них из окна кухни, когда завтракает, обедает или ужинает.
Адриан лежит в постели и смотрит один из эпизодов своего любимого телесериала «Barney & Friends». Уже в третий раз подряд.
Адриана обычно купает его няня. Он любит воду.